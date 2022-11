«Biglietto, prego», ma riceve un pugno in volto dal ragazzino: capotreno aggredito davanti agli altri viaggiatori

GENGA – Chiede il biglietto a un ragazzino sul treno, per tutta risposta riceve un pugno sul volto. Per il capotreno la prognosi è di 30 giorni. Il baby aggressore si è dileguato. Tutto sotto gli occhi degli altri viaggiatori.

E’ successo sabato pomeriggio sul regionale 19816 Foligno-Ancona. All’altezza della stazione di Genga, il capotreno in servizio di controllo ha chiesto il titolo di viaggio a quello che ha poi descritto come un ragazzo giovanissimo. Ha incassato il pugno al volto dal ragazzo che poi ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, in servizio presso il centro direzionale dell'Umbria, ha contattato la sala operativa della Polizia Ferroviaria. Ora sono i carabinieri a proseguire le indagini per risalire all’aggressore. GUARDA IL VIDEO