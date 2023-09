Lite ad una festa, ragazzino accoltellato finisce in ospedale. La lama lo ha raggiunto alla schiena

ANCONA – Una festa, il divertimento, poi il sangue. E' finita con l'accoltellamento di un ragazzino una serata tra amici, in casa. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Questura da parte degli organi sanitari dell'ospedale di Torrette, nelle prime ore di oggi. Non si conoscono ancora i dettagli dell'accaduto ma il ferito non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte della polizia che dovrà risalire all'autore della coltellata. Il fatto è accaduto alla periferia della città. Il ferito è un minorenne. Scatterà una denuncia d'ufficio.