Ragazzina di 15 anni non torna a casa, ricerche in porto poi chiama la madre

ANCONA - Non era tornata a casa così i familiari hanno dato l’allarme chiamando la polizia. Ricerche a tappeto questa mattina in porto per una 15enne scomparsa. La questura ha attivato il piano di ricerca con agenti che sono andati nella zona del Mandracchio, indicata come ultimo luogo dove la ragazzina sarebbe stata. Attivata anche la Capitaneria. L’emergenza sembra essere rientrata, c'è stato un contatto telefonico in tarda mattinata tra la ragazza e la madre. si trova a Porto Recanati