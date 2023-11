Girano in pieno centro con passamontagna, mazza da baseball e pistola. Alla polizia: "Giriamo un video musicale"

ANCONA - Passeggiano in pieno centro vestiti di abiti scuri, con il volto coperto da passamontagna, berretto, scaldacollo alzato fino agli occhi, mazza da baseball e pistola giocattolo. Sono un gruppo di giovani stranieri che, nel pomeriggio di ieri, sono stati fermati dalla polizia mentre si trovano nei pressi di piazza Pertini, dopo aver camminato da corso Garibaldi fino a piazza Cavour.

Raggiunti da tre agenti i giovani sono stati identificati e privati delle armi che stavano brandendo. Uno di loro, quello che teneva in mano la pistola giocattolo, è però riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Gli altri, tutti di origine africana e regolari sul territorio, hanno giustificato il loro abbigliamento dicendo di avere molto freddo e che si erano dati appuntamento in centro città per girare una clip musicale.

Il ragazzo con la mazza da baseball è stato condotto presso la Questura e denunciato per porto abusivo d'armi ed oggetti atti ad offendere. Per tutti gli altri soggetti il Questore di Ancona valuterà nelle prossime ore l'applicazione di idonee misure preventive.