Fuga hollywoodiana con l’auto rubata: denunciati ragazzi di 16 e 17 anni

Non si sono fermati all'alt, ne è venuto fuori un inseguimento da film per le strade dei centri abitati

Invece di fermarsi all’alt della polizia locale, per un semplice controllo, si lanciano in una fuga a tutta velocità in pieno centro abitato fino a Montecassiano. E’ successo sabato scorso a Campocavallo di Osimo. Denunciati due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, che secondo gli accertamenti avevano rubato la vettura poco prima.

La pattuglia della polizia locale ha inseguito l’auto fino al comune del maceratese. Qui i due ragazzi hanno lasciato la vettura per continuare la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati. All’intervento hanno partecipato anche i carabinieri del reparto Radiomobile di Macerata e di Osimo. L’auto rubata è già stata restituita al legittimo proprietario.