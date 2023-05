Ragazzi lanciano bottiglie dal Palazzo Viola: scoppia la lite tra gruppi, due persone aggredite

ANCONA- Lanciano bottiglie dal “Palazzo Viola” a Torrette, scoppia una lite tra due gruppi. L’episodio è avvenuto alla prime luci dell’alba di domenica scorsa, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante. I poliziotti hanno identificato un gruppo di amici composto da quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e i 52 anni. I presenti hanno riferito che mentre stavano tranquillamente chiacchierando di fronte ad un esercizio commerciale del Palazzo Viola, alcuni ragazzi hanno iniziato a lanciare delle bottiglie dal piano superiore verso il piazzale sottostante. I cinque amici gli hanno intimato di smetterla in quanto avrebbero potuto colpire qualcuno, ma il gruppo, composto da almeno dieci giovani venticinquenni, è sceso al piano terra. Prima hanno affrontato i cinque a parole, poi uno dei ragazzi è passato alle mani aggredendo due dei presenti. Il gruppo di ventenni si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Le due persone aggredite non hanno avuto bisogno di cure mediche e hanno deciso di non sporgere denuncia. Nel giugno 2022 si era verificato un episodio di aggressione presso un esercizio commerciale della zona e la Squadra Mobile aveva denunciato per lesioni aggravate tre persone, due appena maggiorenni e un sessantenne. Da parte della Questura sono in corso accertamenti, ma quanto avvenuto l’altro giorno sembra essere slegato dal fenomeno delle aggregazioni giovanili che in passato ha visto coinvolti ragazzi minorenni o appena maggiorenni.