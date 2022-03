Non rientra a casa, ore di angoscia per una 27enne: in corso le ricerche

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO

CASTELPLANIO - Esce di casa e poi fa perdere le proprie tracce. Sono ore di apprensione per una ragazza di 27 anni, romena, scomparsa dalla sua abitazione. Le ricerche sono scattate dopo l'allarme della famiglia.

Della giovane non si hanno più notizie da giorni. Ricerche in corso da parte di protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri

