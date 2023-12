Salvarono la vita di una ragazza, encomio per i carabinieri Alessandro Galiotta e Alessio Rossetti

ANCONA - “Senza esitazione e con coraggio hanno salvato la vita di una ragazza. Un gesto di valore e altruismo che deve essere esempio per tutta la comunità”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, nel consegnare gli encomi dell’Assemblea legislativa al Brigadiere Alessandro Galiotta e al vice Brigadiere Alessio Rossetti nel corso di una cerimonia che si è svolta nella Sala Bastianelli di Palazzo delle Marche. Latini ha voluto ringraziare il consigliere regionale Mirko Bilò per aver portato all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza il gesto compiuto nell’aprile scorso da Rossetti e Galiotta, che hanno tratto in salvo ad Ancona una ragazza intrappolata nella sua auto in un dirupo.

Lo stesso Bilò ha sottolineato “l’importante lavoro che le forze dell’ordine svolgono con impegno e totale abnegazione tutti i giorni mettendo anche a rischio le proprie vite con azioni che vanno ben oltre il senso del dovere, dimostrando grande generosità e altruismo”. Il consigliere regionale Carlo Ciccioli, nell’evidenziare il significato dell’encomio conferito, ha parlato anche di “riconoscimento per tutte le forze dell’ordine che ogni giorno proteggono tutti noi. Siamo orgogliosi di accoglierevi oggi nella sede dell’Assemblea legislativa, che è la casa di tutti i marchigiani”. Ha partecipato alla consegna degli encomi anche il consigliere Luca Santarelli. Presenti il Comandante della sezione radiomonbile dei Carabinieri di Ancona, Andrea Zampetti, e il maresciallo Virgilio Zampetti; il Colonello Carlo Lecca, Comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona; il Commissario Capo Gerarda La Sala, dirigente Upgsp Questura di Ancona; il Comandante del Nucleo operativo radiomobile di Ancona, Tenente Nicola Caterino, e quello del Comando Compagnia Carabinieri, Maggiore Manuel Romanelli.