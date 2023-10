Ragazza di 15 anni precipitata dal terzo piano, la Procura apre un fascicolo

ANCONA – E' ancora ricoverata in clinica di Rianimazione, all'ospedale di Torrette, la 15enne bengalese che ieri pomeriggio è precipitata dal terzo piano di una palazzina, in via Capodistria, nel quartiere del Piano. Le suo condizioni restano gravissime. La Procura ordinaria intanto ha aperto un fascicolo su quanto accaduto e sta valutando se iscrivere qualcuno sul registro degli indagati e formulare una eventuale ipotesi di reato. Non è chiaro infatti agli investigatori come una ragazzina così giovane possa essere finita di sotto, se lo ha voluto lei e cosa l'abbia spinta a fare un gesto così estremo. La polizia, dopo l'accaduto, ha sentito a lungo i familiari e gli adulti che gravitano attorno a lei. Per questo procede la Procura ordinaria e non quella dei Minori. La 15enne ha riportato un grave trauma cranico e la sua prognosi resta riservata.

Erano le 18 di ieri quando la minorenne è voltata di sotto, per almeno dieci metri di altezza, finendo a terra, in un cortile sul retro dell'abitazione. Un testimone che passava di lì in monopattino l'ha vista appesa alla ringhiera del balcone e poi cadere giù nel vuoto. Non ha mai ripreso i sensi. Coordina le indagini della polizia il pm Andrea Laurino. I familiari sono disperati. In casa, quando è avvenuto il fatto, c'erano la madre e la sorella con i due figli piccoli. Hanno sentito solo le urla di una persona, quella in monopattino, e quando si sono affacciati la 15enne era già di sotto in un lago di sangue. Ultimamente la giovane non sarebbe stata serena. I familiari le avrebbero annunciato una ritorno provvisorio in Bangladesh e lei era preoccupata di lasciare la scuola. Si indaga per capire se in qualche modo possano c'entrare qualcosa conflitti familiari legati alla religione.