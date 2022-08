Il suo pitbull la morde al viso mentre ci sta giocando: paura al Passetto per una 13enne

ANCONA - Stava giocando con il suo pitbull mentre si trovava al mare con la sua famiglia. Lei, una ragazzina di 13 anni, potrebbe aver fatto un movimento improvviso che ha impaurito l'animale. Sta di fatto che il cane le si è piombato addosso e l'ha aggredita. I genitori della 13enne sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccarlo prima che potesse ferirla ancora più gravemente. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale Salesi per tutte le cure del caso. Non è in pericolo di vita.