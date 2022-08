Ragazza di 15 anni investita da un'auto lungo il viale della Vittoria

ANCONA - Stava passeggiando lungo il viale della Vittoria quando all'altezza con via Rismondo è stata travolta da un'auto. Paura questa mattina per una 15enne. La giovane è stata sbalzata sull'asfalto davanti agli occhi dei passanti. Alla guida dell'auto c'era una ragazza che non avrebbe visto la giovane, centrandola in pieno.

Sul posto un medico dell'ospedale Salesi, l'automedica, l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale. La 15enne è stata trasportata all'ospedale regionale di Torrette per un politrauma. Non è in pericolo di vita.