Precipitata dal bancone di casa, la 15enne non ce l'ha fatta: è morta dopo tre giorni di agonia

ANCONA – Non ce l'ha fatta la 15enne di origine bengalese che lunedì è precipitata dal terzo piano di una palazzina in via Capodistria. La giovane è morta nel tardo pomeriggio di oggi, dopo tre giorni di agonia. A constatare il decesso sono stati i medici della Rianimazione dell'ospedale di Torrette, dove la ragazzina era ricoverata in prognosi riservata per un gravissimo trauma cranico. Troppo gravi le condizioni in cui lunedì era arrivata in ospedale, dopo aver fatto un volo di almeno dieci metri, con un gravissimo trauma cranico. La minorenne, studentessa delle superiori, abitava con i genitori, un fratello,una sorella, i due figli piccoli della sorella e il marito di questa.

La Procura ordinaria aveva aperto un fascicolo sul caso della 15enne e stava valutando se iscrivere qualcuno sul registro degli indagati e formulare una eventuale ipotesi di reato come l’istituzione al suicidio. Non è chiaro infatti agli investigatori, indaga la polizia, come una ragazzina così giovane possa essere finita di sotto, se lo ha voluto lei e cosa l'abbia spinta a fare un gesto così estremo. La polizia, dopo l'accaduto, ha sentito a lungo i familiari e gli adulti che gravitavano attorno a lei. La 15enne era stata ricoverata in prognosi riservata. È probabile che sulla salma, posta sotto sequestro giudiziario, il pm Andrea Laurino chieda l’autopsia. Sarà da accertare se dietro il gesto ci siano state restrizioni e usanze di tipo religioso. La famiglia è musulmana ma stando a loro la giovane conduceva una vita libera, usciva, andava a scuola.