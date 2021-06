Esce di casa e fa perdere le proprie tracce, scomparsa una 12enne anconetana

Sono in corso da ieri sera le ricerche di una ragazzina di 12 anni, residente nella frazione di Massignano, nei pressi di Sirolo. La giovane, che si chiama Giselle, si è inoltrata nel bosco tra Massignano e Camerano facendo perdere le proprie tracce. Al momento della scomparsa indossava delle infradito, pantaloncini neri ed una maglietta rosa. Le ricerche sono in corso anche questa mattina con la polizia ed i vigili del fuoco all'opera per ritrovare la 12enne. Non si esclude che Giselle si sia recata a casa di qualche amica: intanto i soccorritori stanno setacciando l'intero territorio, battendo anche la zona del Passetto dove la giovane si potrebbe essere recata a bordo di qualche mezzo pubblico.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO