Choc sullo scuolabus: sputano ad una 19enne, le danno della neg** e la prendono a calci in faccia

ANCONA - Quando gli agenti sono intervenuti in piazza Rosselli l'hanno trovata in lacrime. Lei, una studentessa di 19 anni, poco prima era stata brutalmente aggredita da un gruppo di ragazzi mentre si trovava a bordo di uno scuolabus. Il fatto è avvenuto lo scorso 27 ottobre.

La giovane ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata da alcuni ragazzi mentre si trovava all'interno di un autobus scolastico. Il branco l'avrebbe accerchiata, presa a sputi, colpita con calci e pugni in faccia e poi le avrebbe dato della "puttana" e "negra". Gli aggressori si sarebbero poi allontanati alla fermata di piazza Ugo Bassi. Un racconto choc quello fornito agli agenti che hanno fatto intervenire gli operatori del 118 per le cure del caso. La 19enne è stata poi trasportata in ospedale con una prognosi di una settimana.

I tre ragazzi, tutti minorenni, sono stati riconosciuti dalla studentessa soltanto qualche giorno dopo grazie alle immagini fornite dai poliziotti. Per i responsabili è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate in concorso. Nei confronti di uno di loro il questore Cesare Capocasa ha emesso l'avviso orale. Il giovane, qualora non rispettasse il provvedimento, rischierà l'applicazione di una misura più grave.