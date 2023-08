Ragazza di 16 anni priva di sensi, scattano i soccorsi alla Spiaggia del Frate

Perde conoscenza alla Spiaggia del Frate, paura per una 16enne tedesca in vacanza. E' successo verso ora di pranzo, sul posto la Croce Rossa di Ancona. All'arrivo dei soccorritori, la giovane (che aveva già problemi di salute) si era già ripresa, ma visto anche il bassissimo valore della glicemia è stata portata prima al porto di Numana dall'idroambulanza, poi a Torrette per gli accertamenti del caso.