Travolta da un'auto mentre cammina insieme al padre, 13enne finisce in ospedale

JESI - Stava passeggiando insieme a suo padre quando una Citroen C3 l'ha centrata in pieno facendola sbalzare sull'asfalto. Paura questa mattina, poco prima delle 8, per una ragazzina di 13 anni investita all'incrocio tra via Gramsci e via XXV Aprile. Sotto choc il genitore che ha subito allertato i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. La 13enne è stata caricata in ambulanza e trasportata al nosocomio cittadino. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.