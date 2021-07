Raddoppio SS16, la Mancinelli: «Ora con Anas avanti per gli altri progetti»

«Tra poco, questa mattina, saranno presentati ufficialmente i lavori per il raddoppio della Statale 16. Purtroppo non potrò essere presente di persona perché saremo impegnati in Consiglio comunale con un ordine del giorno che, contemporaneamente, richiede la mia presenza in assemblea. Ci tengo moltissimo però a ringraziare tutti i rappresentanti delle Istituzioni che hanno contribuito a raggiungere questo risultato fondamentale per il nostro territorio, e in particolare l'Anas con il suo amministratore delegato che volentieri, per questi motivi, avrei incontrato questa mattina». Sono le parole del sindaco Valeria Mancinelli, che già nei giorni scorsi aveva espresso la propria soddisfazione. «Come ho già avuto modo di dire – ha proseguito il sindaco - da oggi comincia il percorso della concretezza, cominciano i lavori che consentiranno a tutti gli anconetani, e non solo a loro, di fruire di una di una nuova organizzazione della viabilità che da troppo tempo è necessaria sicuramente per motivi logistici, ma anche per la sicurezza di chi viaggia. Noi non possiamo che essere felici, e soddisfatti per l'apporto che come Comune abbiamo dato, dal punto di vista amministrativo e politico, per sbloccare il problema e arrivare a questo determinante risultato. Questo è un primo passo importante. Ora con Anas avanti, con la stessa accelerazione sperimentata per questo progetto, per gli altri due tratti dell'uscita Nord la cui realizzazione consentirà di alleggerire Torrette dal traffico pesante».