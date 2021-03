Ankon nostra, raccolta fondi per la Fondazione Ospedali Riuniti

La raccolta fondi 2021 promossa dall’Associazione culturale Ankon nostra è collegata ad “AnconaMarcheITALIA160°” ed è a favore della Fondazione Ospedali Riuniti. «L’Associazione culturale Ankon nostra ritiene molto importante legare le attività culturali con iniziative a favore della Città e delle Persone- spiega il presidente Daniele Ballanti-N el 2020 in occasione dell’iniziativa “Giovanni Paolo II in terra anconetana” la raccolta fondi di Ankon nostra è stata organizzata per “Il Focolare”, Casa alloggio per pazienti con HIV. Per il 2021 l’iniziativa benefica in occasione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia andrà in favore dei malati oncologici e da Covid-19 attraverso le donazioni fatte dai cittadini a favore della Fondazione Ospedali Riuniti, la quale si prodiga per l’implementazione di progetti per i malati oncologici».

«Ankon nostra il 17 marzo scorso, Festa dell’Unità d’Italia, ha già provveduto a donare alla Città di Ancona, attraverso il Consiglio Comunale e il Sindaco, una targa toponomastica intitolata al Primo Capo di Stato dell’Italia Unita in sostituzione di quella illeggibile, come decine altre, per l’usura e le mancate manutenzioni, posizionata all’ingresso principale del porto dorico- scrive l'associazione in una nota- Collegata alla prima donazione, e sempre nel contesto di AnconaMArcheITALIA160°, non volendo dimenticare la grande difficoltà vissuta dai pazienti e dagli Operatori Sanitari in questo lungo periodo di pandemia da Covid-19, con questa iniziativa benefica Ankon nostra intende onorare anche il Personale Sanitario attraverso la Fondazione Ospedali Riuniti” conclude il Presidente».

Come contribuire

Le offerte, spiega l'associazione, «non transiteranno all’interno di Ankon nostra ma saranno effettuate direttamente dai donatori alla Fondazione Ospedali Riuniti» nei seguenti modi:

con un’offerta direttamente sul Conto Corrente Bancario di BPER BANCA, IBAN IT78E0311102606000000000956;

con un’offerta direttamente sul Conto Corrente Postale, IBAN IT51V0760102600001011104294;

con un’offerta tramite Paypal all’indirizzo fondazione@ospedaliriuniti.marche.it

inserendo la tua offerta nella cassetta tenuta direttamente dai volontari della Fondazione Ospedali Riuniti durante il Convegno sul Risorgimento e le Marche che si terrà a luglio 2021.

Inoltre si può destinare il 5 per 1000 nella prossima dichiarazione dei redditi indicando la Fondazione Ospedali Riuniti C.F./P.I. 93120280420. Informazioni sul sito web www.ankonnostra.it. La raccolta fondi terminerà con il Convegno di Luglio 2021 che vedrà la partecipazione anche della Presidente della Fondazione, Marisa Carnevali.