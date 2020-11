Raccolta delle foglie, il Comune: «Via le auto parcheggiate». L'elenco delle strade

MONTEMARCIANO - Mercoledì 18 novembre, nell’orario compreso tra le 5 e le 12, la Rieco effettuerà un servizio straordinario di raccolta delle foglie. I tappeti gialli e arancio che colorano alcune tra le principali strade del paese, costituiscono tuttavia un pericolo e un rischio di caduta, pertanto vanno rimosse con periodicità. Le vie interessate dal servizio di raccolta foglie della Rieco sono: Via Gabella, Viale degli Olmi, Viale dei Platani, Via Panoramica, Viale Mazzini, Via Marotti, il parcheggio di Via dei Mandorli, Via Indipendenza, Via Puccini, Via Honorati. In queste zone sarebbe opportuno lasciare libero il passaggio, per consentire agli addetti della Rieco di poter lavorare senza intralci dati dalla presenza di auto. «Pertanto- comunica il Comune- si invitano i cittadini a rispettare i divieti di sosta che saranno eventualmente collocati, e comunque a parcheggiare il/i proprio/i mezzo/i in area privata (garage, box, ecc.) o in zone non interessate dallo spazzamento».

«L’Amministrazione comunale, che ha già reso noto il servizio nella sua modalità anche tramite il servizio Whatsapp comunale (modalità di iscrizione sul sito istituzionale), si scusa per il disagio creato alle famiglie e avvisa che il servizio- continua la nota- se necessario, sarà ripetuto anche nei successivi mercoledì. Il fenomeno della caduta delle foglie, nel periodo autunnale, costituisce una criticità continua e diffusa. A tal fine si ritiene opportuno ricordare che anche la collaborazione dei cittadini risulta fondamentale e auspicabile».