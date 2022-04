Raccoglie i fiori nel parco, poi scivola e precipita: è gravissimo

Stava raccogliendo dei fiori nei pressi del Monumento a Castelfidardo quando, per cause da accertare, è scivolato ed è precipitato nel vuoto per circa 5 metri. Alcuni passanti hanno visto l'intera scena ed hanno subito allertato il 118.

Sul posto gli operatori della Croce Verde di Castelfidardo ed Icaro. Il ferito, in gravissime condizioni, è stato caricato in eliambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette.