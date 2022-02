Ubriachi scatenano risse: il questore prende provvedimenti

Due fogli di via obbligatori dalla città di Senigallia per tre anni e due avvisi orali nei confronti di soggetti pericolosi. Sono le misure prese nelle ultime ore dal questore di Ancona e applicate dagli agenti del commissariato cittadino. I fogli di via sono stati emessi nei confronti di un uomo di origine nordafricana e di un rumeno, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per ubriachezza. Difatti la scorsa settimana avevano scatenato un rissa con calci e pugni e sul posto erano intervenuti i poliziotti che avevano calmato gli animi e multato uno di loro. I successivi accertamenti, da cui è emersa la pericolosità dei soggetti, hanno consentito l’emissione dei provvedimenti di divieto di ritorno.

Multato per ubriachezza anche un uomo di origine albanese che, fuori dal un locale, era stato bloccato dagli agenti. Nei suoi confronti è stato emesso l'avviso orale a non comportarsi più così, pena l’applicazione di più stringenti misure di prevenzione. Un altro avviso orale ha poi colpito un giovane cittadino di origine sudamericana, ma residente a Senigallia, il quale è stato coinvolto in una rissa in provincia di Ancona e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza.