Spiagge e movida, Ferragosto di super controlli: «Rispettate le norme anti-Covid»

Ferragosto di super controlli per la questura dorica, pronta a mettere in campo 250 agenti per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative anti-contagio, sul litorale, in città e nei luoghi della movida. «Predisporremo servizi con un numero consistente di agenti della Polizia di Stato, Provinciale e Locale, così da essere presenti in modo capillare su tutto il territorio» annuncia il questore Giancarlo Pallini che ha convocato i rappresentanti delle forze di polizia, sulla scorta delle indicazioni date dal Comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza pubblica, riunito la scorsa settimana dal prefetto Antonio D’Acunto.

I controlli verranno eseguiti via terra, mare e cielo, anche con le moto d’acqua e l’elicottero della Polizia di Stato, perseguendo due obiettivi: il contrasto alla criminalità e la lotta alla diffusione del Covid. Sul primo aspetto, il questore sottolinea che «tra giugno e luglio i reati predatori, furti e rapine, sono calati del 40% circa rispetto allo stesso periodo del 2019: significa che i controlli pagano». I maggiori sforzi, nel lungo weekend di Ferragosto, verranno concentrati sul litorale, in riviera e a Senigallia, senza trascurare, però, le città, visto che i malviventi sono sempre pronti ad approfittare delle abitazioni lasciate incustodite.

Quanto alle misure anti-Covid, controlli specifici verranno effettuati sulle spiagge e nei luoghi della movida, a partire dalle discoteche e dai bar. «La responsabilità del singolo è fondamentale, mai come in questo momento è importante rispettare le distanze al mare e nei luoghi maggiormente affollati per impedire un ritorno del Coronavirus - aggiunge il questore -. Dal canto nostro, effettueremo controlli mirati nei locali pubblici per garantire il rispetto della sicurezza e delle prescrizioni sanitarie».