Camerano: un questionario per valutare gli uffici comunali con un clic

Attivata sul sito istituzionale del Comune di Camerano la scheda di rilevazione per la valutazione degli uffici e dei servizi comunali. Il questionario, del tutto anonimo e con pochi “clic”, ha come finalità quello di raccogliere informazioni utili a capire il livello di soddisfazione, le aspettative e le principali criticità del rapporto tra uffici e cittadino, analizzando in modo generale gli aspetti tangibili, l’affidabilità e la capacità di risposta della struttura Comunale. Negli anni passati era stata già data la possibilità per i cittadini di poter comunicare il grado di soddisfazione sui servizi ricevuti dagli uffici del Comune di Camerano, dal quale erano emersi punti di forza e di debolezza dei singoli servizi. In base a quanto registrato, era stato fatto il punto con i responsabili di settore e con i singoli uffici per comprendere e decodificare i problemi rilevati e capire le azioni correttive da adottare.

Assessore Sistemi Informativi Costantino Renato