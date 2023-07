E' troppo stanca e si addormenta a terra lungo via Flaminia

ANCONA - Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'hanno trovata distesa a terra a pochi metri dal rilevatore di velocità. Paura questa notte per una donna, residente a Terni, che si è addormentata lungo la strada in via Flaminia. A dare l'allarme alcuni automobilisti che per miracolo sono riusciti ad evitarla. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata svegliata e caricata in ambulanza per il successivo trasporto a Torrette dove le sono stati eseguiti degli accertamenti per verificare le sue condizioni di salute. Ai militari la donna, residente a Terni, ha raccontato che si trovava in zona per raggiungere la stazione ferroviaria e prendere un treno per Lecce.