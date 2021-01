Obbligo quarantena e isolamento, nuovi controlli della polizia locale di Falconara

Nuovi controlli della polizia locale di Falconara per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle norme anti contagio, in particolare quelli relativi a quarantena e isolamento. Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 gennaio, due pattuglie hanno presidiato l'uscita dal quartiere di Villanova lungo via Flaminia e la rotatoria di via Marconi vicino al Conad Superstore.

Al monitoraggio ha partecipato anche il comandante Alberto Brunetti. Sono stati controllati circa 70 veicoli per un totale di 85 persone: tutte sono risultate in regola. Un dato confortante nel percorso per arginare la diffusione del contagio. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.