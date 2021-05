Nelle Marche diminuiscono le classi in quarantena: sono 128 in tutta la Regione

Nelle Marche su 10.428 classi distribuite nei quattro ambiti scolastici (Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo-Ascoli Piceno) sono 128 quelle in quarantena secondo i dati trasmessi dall'Ufficio scolastico regionale ed aggiornati al 14 maggio. Erano 198 il 4-5-6 maggio.

Sono in isolamento l'1,04% delle scuole per l'infanzia, l'1,25% delle scuole primarie, l'1,82% delle scuole secondarie di primo grado e lo 0,95% delle scuole secondarie di secondo grado. Il trend conferma una complessiva discesa delle segnalazioni a livello regionale, sia come dato complessivo, sia come singoli ordini scolastici. Anche l'andamento della secondaria di secondo grado non appare più in crescita, sia a livello regionale, sia nei singoli ambiti, pur restando fluttuante. Delle 128 classi interessate dallo stop alle lezioni il 33,59% appartengono a scuole primarie (43), il 28,13% a scuole secondarie di primo grado (36), il 25,78% a scuole secondarie di secondo grado (33) e il 12,50% a scuole per l'infanzia (16).