Migranti presenti ad Ancona, il report aggiornato: saturi i posti per i minori non accompagnati

ANCONA - Posti per minorenni extracomunitari non accompagnati già saturi, Ancona ricorre a strutture anche fuori regione. L’assessore alle politiche sociali Emma Capogrossi ha tracciato un report dei migranti presenti in città su richiesta, in consiglio comunale, del consigliere di Forza Italia Daniele Berardinelli.

Pieni, dunque, i 42 posti del progetto Sistema di accoglienza e integrazione (SAI): «A fronte di 42 posti nel sistema SAI, in questo momento stiamo ospitando 65 minori stranieri non accompagnati perché 23 sono in pronta accoglienza e sono i rintracciati sul territorio». Si tratta di ragazzi tunisini, pachistani e un egiziano. I migranti presenti ospitati in città con il progetto SAI sono complessivamente: 14 afgani, un palestinese, 11 pakistani, 6 somali, 7 bengalesi, 2 ivoriani, 5 tunisini, 11 nigeriani, un malese e un sudanese.

Ocean Viking e Geo Barents

Dei migranti sbarcati pochi giorni fa dalla Ocean Viking e dalla Geo Barents, ad Ancona è rimasta solo una ragazza nigeriana di 16 anni. «Pe quanto riguarda i centri di accoglienza straordinaria della Prefettura, secondo i dati di settembre scorso il sistema CAS ha accolto 266 persone».