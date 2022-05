Addio a Cesare Serrani, titolare di "Proposte uomo" e super tifoso dorico

Addio a Cesare Serrani, 81enne storico titolare del negozio di abbigliamento Proposte Uomo in via Pezzotti. Gli amici di sempre lo ricordano per essere stato un super tifoso dell'Ancona. Per anni ha vestito i giornalisti sportivi anconetani durante le loro trasmissioni e in occasione delle dirette televisive. Purtroppo negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate molto.

Lascia la moglie Anna Rita e due figli, Serena e Stefano, quest'ultimo molto conosciuto come cuoco nei ristoranti come Strabacco e Opera Nova della Marca a Varano fino ad arrivare al locale Morsi e Sorsi in via Piave. L'ultimo saluto a Cesare Serrani si terrà oggi pomeriggio alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore Servi di Maria di via Maratta.