Il freddo (quello vero) è alle porte. Arriva l'ok per l'accensione dei riscaldamenti

ANCONA - E' consentita già dal 1° novembre l'accessione degli impianti termici. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 divide il territorio nazionale in fasce a seconda delle loro condizioni climatiche e stabilisce per ciascuna il periodo (nell’arco dell’anno) e l’orario massimo (nell’arco del giorno) di accensione del riscaldamento.

Il Comune di Ancona rientra nella fascia D, per cui l’accensione del riscaldamento è prevista nel periodo 1° novembre – 15 aprile e per un massimo di 12 ore, frazionabili nell’arco della giornata in due o più sezioni. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del Sindaco.