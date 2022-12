Qualità della vita, il direttore Santini della Cna: «Ancona brava, ma non si applica»

ANCONA - L'ottimo risultato che il territorio registra sul fronte dell’istruzione certifica, una volta di più, la vocazione qualitativa delle comunità che compongono la marca anconetana. Difatti il capoluogo e la provincia si attesta 5° in Italia per laureati, 7° per persone con almeno un diploma. A questo incoraggiante dato però fanno da controcanto due voci alquanto allarmanti: l'imprenditoria giovanile (95° posizione su 107 totali) e le cessazioni di impresa (quart'ultima provincia in Italia). «Di fronte a questo scenario c'è poco da stare sereni - afferma il direttore della Cna Ancona, Massimiliano Santini -, seppur vero che la rinnovata sensibilità su temi ambientali come la mobilità dolce e la qualità dell'aria spingono Ancona nella parte alta della classifica, preoccupano profondamente i dati che emergono sul fronte economico». Nella provincia di Ancona si vive bene: 14° per i parametri demografici e sociali, si studia e si innova (23° in Italia per startup innovativa). Ma poi tutto questo «non si traduce in nuove imprese e in nuova economia sul territorio. Questo è il punto cruciale» sottolinea Santini.

Il bando

A poche settimane dalla chiusura della prima fase del bando Creazione di Impresa della Regione Marche, gli uffici della Cna sul territorio hanno registrato centinaia di persone interessate ad avviare un'attività nell'arco del 2023 e questo è un segnale di speranza. Si tratta soprattutto di attività tradizionali, nell'horeca e nei servizi. Un dato che certifica come il mercato delle nuove imprese nelle Marche abbia necessità di stimoli concreti come i 20 mila euro a fondo perduto garantiti dal bando. Ma a questo aspetto è fondamentale legare una progressiva crescita qualitativa delle imprese e della cultura di impresa. Crescenti chiusure e allarmanti cessioni di imprese a realtà più strutturate sono dati che preoccupano, ancor più se si guardano dalla prospettiva "accademica" dove Ancona è in grado di primeggiare in Italia per diplomati e laureati. «C'è quindi un cortocircuito fra scuola e impresa - riprende il direttore -, fra l'alta qualità dei nostri ragazzi diplomati e laureati e le possibilità di fare impresa, secondo la vocazione marchigiana all’autoimprenditorialità». Colmare questo divario attraverso politiche nuove di congiunzione scuola–lavoro e università-impresa deve essere una priorità per le Marche e per Ancona, a salvaguardia del futuro e dell’identità territoriale.