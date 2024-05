Tenta di scappare al posto di controllo, aveva dosi di eroina in tasca: pusher denunciato

FABRIANO – Aveva cercato di darsi alla fuga, dopo essere stato fermato a bordo di una vettura con all’interno altri tre passeggeri, ma al termine del mini inseguimento è stato fermato e trovato, dopo la perquisizione, con alcune dosi di droga nascoste addosso. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale un 30enne fermato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri di Fabriano in prossimità del centro storico. L’ispezione effettuata dai militari ha permesso di trovare all’interno della tasca dei pantaloni oltre quattro grammi di eroina, suddivisa in dosi. Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, all’interno della quale erano custoditi del cellophane ed un bilancino di precisione.

Nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri, i militari a Sassoferrato hanno fermato anche un 20enne pregiudicato del posto a bordo della sua macchina, che alla vista della volante appostata ha provato ad imboccare una via secondaria per evitare il posto di controllo gettando poi dal finestrino abbassato un pacchetto. Dopo aver notato il suo comportamento, le forze dell’ordine hanno fermato l’auto e recuperato quello che era stato gettato in terra: quattro involucri, contenenti complessivamente circa 3 grammi di cocaina. Il 20enne è stato segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.