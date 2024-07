Provano a disfarsi della "coca" sotto gli occhi dei carabinieri: in manette due 30enni

MONTEMARCIANO – Erano già noti alle forze dell’ordine perché sospettati di essere coinvolti in traffici di droga. Questa notte i Carabinieri di Montemarciano li hanno arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Due ragazzi di 30 enni, entrambi di origine albanese, sono stati trovati dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli effettuati sul lungomare nei pressi di alcuni locali notturni. Dopo un accurato monitoraggio dei due i militari hanno deciso di intervenire: i due giovani hanno cercato di disfarsi di alcune dosi di cocaina già confezionata e pronta per essere vendute. La droga è stata però immediatamente recuperata ed i due trentenni arrestati.

Durante gli accertamenti è stata sequestrata anche una cospicua somma di danaro frutto dell’attività di spaccio. Questa mattina i due giovani sono stati portati presso il Tribunale di Ancona dove il Giudice ha convalidato l’arresto. Per i due è scattato il divieto di dimora nella provincia di Ancona.