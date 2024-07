Fermato dopo una lite, pusher tenta di scappare: nello zaino nascondeva oltre un chilo di hashish

La scoperta effettuata dai carabinieri arrivati sul posto dopo la segnalazione al 112 di una lite tra due persone in corso Mazzini. Il 30enne, arrestato e portato in carcere, aveva con sé anche cocaina e materiale per il taglio ed il confezionamento