Va a fare legna e viene punto da uno sciame di calabroni: l'uomo va in shock anafilattico

FABRIANO - Si sono inoltrati nel bosco di Valleremita, per tagliare della legna, quando uno sciame di calabroni li ha attaccati. Erano in due, questa mattina, dipendenti di una ditta umbra. Gli insetti si sono avventati contro uno dei due falegnami che è andato in shock anafilattico per le numerose punture riportate. Il fatto è accaduto attorno alle 9.45 e ha visto intervenire il 118 e i poliziotti del Commissariato. Al 112 del Nue è arrivata una richiesta di intervento urgentissima che segnalava un uomo colpito da choc anafilattico provocato da punture massive di uno sciame di calabroni. Al momento della richiesta non erano disponibili mezzi di soccorso sanitari né altre unità di intervento in ragione di un sinistro stradale nei pressi delle gallerie fabrianesi.

Vista l’emergenza poliziotti in servizio, utilizzando un veicolo provvisto della segnaletica acustica e luminosa d’emergenza raggiungevano celermente la zona dove la persona in pericolo era stata segnalata. Questa risultava essere all’uscita di Fabriano ovest – rotatoria Cancelli. Proprio l’utilizzo del lampeggiante che risultava determinante per la localizzazione dell’intervento da parte dell’’eliambulanza che nel frattempo era sopraggiunta dall’ospedale regionale di Torrette. Il personale medico ha constatato che il ferito era privo di sensi e praticava gli interventi di emergenza salvavita risultati determinanti.

I poliziotti hanno poi ricostruito che il malcapitato ed un suo amico erano andati nel bosco di Valleremita per tagliare della legna per conto della ditta di legnami per cui lavorano. Il ferito è stato investito da una ventina di punture. Da subito ha accusato forti dolori fino ad una progressiva depressione respiratoria. Il suo amico lo ha fatto sedere nella vicina autovettura segnalando l’emergenza.