Punta il laser alle finestre, colpisce agli occhi una bambina che cena: «Volevo solo divertirmi»

ANCONA - Punta un fascio di luce verde dentro alcune abitazioni di Collemarino, colpisce agli occhi una bambina che sta cenando. Il 51enne è stato denunciato per molestia e disturbo alle persone. E’ successo tutto più di una volta tra gennaio marzo. L'uomo, appassionato di dispositivi elettronici, per diversi giorni e sempre in orario serale, si era divertito ad orientare un fascio luminoso di colore verde all’interno di alcune abitazioni. Lo generava con un potente puntatore laser portatile di sua proprietà.

In una circostanza però il fascio luminoso aveva colpito agli occhi una bambina intenta a cenare, accecandola e causandole un lieve malore. I familiari della piccola, spaventati, si sono subito precipitati in strada per capire da dove provenisse quella potente luce verde. Non hanno notato nulla di strano, se non un uomo che conduceva al guinzaglio il proprio cane e che diceva loro di non aver notato nulla. I familiari hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Collemarino, raccontando loro quanto accaduto, specificando che anche in altre occasioni la loro abitazione era stata invasa dalla misteriosa luce verde. I militari hanno così avviato subito degli accertamenti. Ricevuta la descrizione del cane che era portato a passeggio dall'uomo, hanno proceduto ad interrogare l'anagrafe canina, intuizione che ha consentito di mettersi sulle tracce del molestatore. Una volta avuta contezza delle generalità dell'uomo, i militari hanno perquisito la sua casa, trovando puntatore laser per poi sottoporlo a sequestro.

L'uomo, inchiodato alle sue responsabilità, ha riferito ai carabinieri di aver indirizzato la luce verde all'interno delle abitazioni semplicemente per divertimento, ma ciò non è stato sufficiente ad evitargli la denuncia.