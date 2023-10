Pulizia dei cimiteri cittadini, avviato da metà ottobre l'intervento dell'azienda M&P mobilità e parcheggi

Da circa 15 giorni M&P mobilità e parcheggi SpA ha ricevuto l'incarico dall'Amministrazione comunale di occuparsi della manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini. Gli addetti della società partecipata hanno dapprima effettuato un sopralluogo per verificare le varie necessità e successivamente hanno avviato l'intervento in alcune zone che saranno oggetto in questi giorni delle manifestazioni per la commemorazione dei defunti.

“Sappiamo che i lavori da effettuare sono numerosi - afferma l'assessore per M&P mobilità e parcheggi SpA, Daniele Berardinelli -. M&P ha avviato gli interventi non appena ha ricevuto l'incarico a metà ottobre, mettendosi al lavoro per una pulizia capillare che da anni non veniva effettuata. La programmazione delle operazioni prevede una progressiva manutenzione delle aree cimiteriali, sia di quelle di Tavernelle che degli altri cimiteri cittadini e proseguirà anche nei prossimi mesi” conclude l'assessore Berardinelli.