Puliamo il mondo 2020, ambientalisti uniti per pulire il parco di Borgo Rodi

Nonostante le previsioni meteo poco favorevoli e con le precauzioni poste dalle norme anti Covid, si è svolto stamattina anche ad Ancona "Puliamo il mondo 2020", l’iniziativa di volontariato ed educazione ambientale giunta alla sua ventottesima edizione. Ad Ancona il circolo naturalistico il Pungitopo di Legambiente, assieme al Wwf Young, all’ESN (Erasmus Studenti Network), con l’appoggio di Casa Culture si sono ritrovati al parco di Montemarino, in via Gervasoni, per ripulire l’area verde che si trova nelle immediate adiacenze di due istituti scolastici.

Oltre trenta persone, molte delle quali giovani, si sono date da fare per raccogliere i rifiuti in terra, differenziando i materiali quando possibile. Si è trovata molta plastica da imballaggio alimentare ma anche materiali di maggiori dimensioni perché, come spesso accade in parchi prospicienti una strada, i rifiuti vengono gettati nel verde senza utilizzare né i contenitori appositi né, tantomeno, in caso di ingombranti (legno, gomme di auto ecc.) portarli al Centro Ambiente. Prima della iniziativa si è ricordata la presenza in zona di un monumento dedicato alla memoria di Giovanni Gervasoni, morto nel 1849 per difendere la Repubblica Romana dalla invasione austriaca della città proprio a Montemarino.