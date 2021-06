Lite per il traffico, pugno in pieno volto: denunciato per lesioni personali

Colpisce un 58enne con un pugno al volto per banali motivi legati al traffico. A finire nei guai è stato un 58enne di origini albanesi, già conosciuto alle forze dell'ordine, denunciato per lesioni personali.

Tutto è caccaduto lo scorso 26 maggio scorso, in Piazza Ugo Bassi. L'uomo, secondo le ricostruzioni, era rimasto coinvolto in una discussione ben presto degenerata: dagli insulti, l'albanese è passato alle vie di fatto colpendo con un pugno la controparte e facendola rovinare a terra per poi allontanarsi. La vittima, dopo un primo momento di confusione, aveva riportato nella caduta una contusione alla spalla, giudicata guaribile in 7 giorni. Ha quindi deciso di denunciare l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Brecce Bianche, che hanno subito avviato gli accertamenti del caso anche mediante la visione dei filmati registrati da alcuni impianti di videosorveglianza. I militari hanno dunque accertato la dinamica e identificato l'aggressore.