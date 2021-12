Aggressione davanti la farmacia, donna salta la fila poi dà un pugno ad una ragazza

Ha dell'incredibile quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi davanti la farmacia Flaminia, in via Esino ad Ancona. Una ragazza di 26 anni è stata colpita con un pugno da un'altra donna che poco prima l'aveva scavalcata non rispettando la fila. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe fatto presente alla donna di rispettare il tuo turno. La risposta non si è fatta attendere e dopo una breve lite la 26enne è stata raggiunta da un pugno. Sul posto due volanti della Questura di Ancona ed i carabinieri oltre al personale del 118. Gli operatori della Croce Gialla di Ancona hanno soccorso la giovane e l'hanno portata all'ospedale regionale di Torrette con un codice verde.