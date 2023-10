Prima la lite, poi il pugno che fa svenire l'anziano: operatore ecologico in fuga

ANCONA- Rifila un pugno a un anziano in via Carducci, poi scappa. Caccia a un operatore ecologico. Sulla vicenda riportata dal Corriere Adriatico indaga la polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 70enne, avrebbe perso i sensi temporaneamente per poi riprendersi in autonomia e a scatenare il fatto sarebbe stato un sorpasso della vettura sul camioncino dei rifiuti che ostruiva parte della carreggiata. Sono stati i commercianti, intorno alle 19.15 di ieri, a prestare i primi soccorsi in attesa del 118. L'uomo è stato portato a Torrette in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Dinamica ancora al vaglio degli investigatori.