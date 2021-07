Litiga in strada con la fidanzata, poi prende a pugni un ragazzo: 20enne nei guai

ANCONA - Prima litiga con la propria fidanzata e poi, quando vede arrivare un loro conoscente intervenuto per difenderla, lo prende a pugni e lo manda in ospedale. E' questo quanto accaduto domenica mattina, poco dopo le 8, nei pressi di Corso Carlo Alberto.

Il primo litigio, nato sembrerebbe per futili motivi, è avvenuto tra un pakistano di 20 anni circa e la propria fidanzata, anch'essa originaria del Pakistan. A quel punto un loro coetano e connazionale, che probabilmente conosceva entrambi, è intervenuto e si è messo in mezzo. Una scelta che non è stata per niente digerita dall'altro ragazzo che, davanti alla fidanzata, ha iniziato a prendere a pugni il connazionale fino a mandarlo in ospedale. Sul posto infatti sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso del nosocomio di Torrette, con una prognosi superiore ai 20 giorni. L'aggressore ora verrà denunciato.