Choc in un negozio del centro, cliente prende a pugni una commessa

ANCONA - Momenti di paura questa mattina all'interno del negozio di scarpe Special in pieno centro storico. Un uomo è entrato nell'attività di corso Garibaldi ed ha aggredito a pugni una commessa che in quel momento era girata di spalle. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza. Sotto choc clienti e colleghi della donna che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto due volanti della Polizia ed un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La giovane dipendente è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Per fortuna non è in gravi condizioni.

