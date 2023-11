Costruiscono un pugnale di legno in cella poi aggrediscono un detenuto: due condanne per lesioni

ANCONA - Erano riusciti a fare un pugnale di legno, limando un pezzo di legno preso da un manico di scopa. Per farlo appuntito abbastanza avevano usato il poggia pentola in ferro di cui è munito il fornelletto del gas portatile. Con l’arma artigianale avevano poi colpito un detenuto approfittando dell’ora per stare nella saletta comune. Il motivo? Antipatie che nascono in carcere. L'aggressione, costata sette giori d'ospedale alla vittima, un 39enne di origine rom, è andata in scena a Barcaglione, il 13 aprile del 2020. Ieri il tribunale dorico ha condannato due detenuti con l'accusa di lesioni aggravate, in concorso. Entrambi sono di nazionalità tunisina e hanno 40 anni e 45 anni. Al più giovane la giudice Paola Moscaroli ha inflitto 10 mesi di carcere, al più grande 8 mesi. L’agguato poteva anche costare la vita al rom, parte civile nel processo con l'avvocato Federica Battistoni. Chiedeva un risarcimento danni di 10mila euro ma la giudice ha rinviato in sede civile la quantificazione. I fatti avvenuti sono stati ricostruiti con le testimonianze di alcuni detenuti presenti all'aggressione. Stando alle accuse i due tunisini, difesi dagli avvocati Federico Vannini e Antonio Gagliardi, avrebbero creato l’arma spezzando un manico di una scopa, di legno. Usando poi dei poggia pentola in metallo, smontati da un fomelletto del gas portatile di cui in cella disponevano per cucinarsi in autonomia, hanno limato il pezzo di legno fino a fargli una punta, come una sorta di pugnale rudimentale.

Quella mattina la vittima si trovava seduta nella saletta, vicino ad altri due detenuti, quando sono arrivati i due tunisini. L'affronto sarebbe iniziato subito. Il tunisino 40enne gli sarebbe arrivato alle spalle colpendolo alla nuca con l'arma appuntita che aveva realizzato. Uno de detenuti seduti vicino alla vittima ha provato ad intervenire ma l'altro tunisino, quello di 45 anni, lo avrebbe preso a calci. In aiuto del 39enne è stato chiamato il fratello, che si trovava in cella in quel momento. «Corri che lo ammazzano» gli avrebbe detto un detenuto che era andato a chiamarlo. Nella saletta è scoppiato il parapiglia fino all'arrivo della polizia penitenziaria che ha diviso i presenti ripotando la calma. «Il ferito è stato portato subito in infermeria - ha testimoniato ieri uno del detenuti presenti all'aggressione - non si reggeva sulle sue gambe. La saletta era piena di sangue». Dall'infermeria il 39enne è stato portato all'ospedale di Torrette dove i medici gli hanno dato 7 glomi di prognosi. Dopo quattro giorni la vittima ha denunciato gli aggressori.