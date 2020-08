La provinciale del Conero è un autodromo, l'assessore: «Servono autovelox»

La provinciale del Conero usata come autodromo e pista da Motogp. Succede nel tratto tra Pietralacroce e la prima curva de “La vedova”, ma anche nei pressi del Poggio e nel tratto che precede Massignano. La via che collega il capoluogo alla riviera è preda di automobili e moto che tirano a tutta, spesso incuranti dei numerosi ciclisti. La questione è approdata ieri in consiglio comunale con l’interrogazione di Tommaso Sanna (Ancona Popolare). «Servono più controlli, la gente va a velocità troppo forte in tutte le ore del giorno» ha segnalato Sanna, che ha ricordato anche i recenti incidenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’assessore Stefano Foresi ha sottolineato che la competenza dell’arteria è della Provincia di Ancona: «Il sabato e la domenica in effetti ci arrivano segnalazioni anche per le curve del Poggio di corse in motocicletta e a Massignano, noi siamo pronti a collaborare con la Provincia alla quale abbiamo già segnalato la necessità di controlli mirati con la loro polizia- ha detto Foresi- la Provincia, con cui c’è un ottimo rapporto, va in qualche modo obbligata anche ad installare autovelox e ripeto, il Comune è pronto a collaborare».