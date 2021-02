Stop agli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona

Lo ha detto nel primo pomeriggio di oggi il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Tutte le informazioni per i cittadini

Stop agli spostamenti in ingresso e in uscita dalla provincia di Ancona. A deciderlo è stato il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Come confermato anche dal sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, sarà invece possibile muoversi liberamente tra i comuni della provincia di Ancona

«L'Asur regionale ha presentato una situazione sotto controllo con dati in netto miglioramento - ha commentato il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani - su base provinciale quindi si è ritenuto opportuno non attuare altre misure. Mi dispiace che non sia stata accolta la mia richiesta di effettuare un ulteriore monitoraggio ai plessi scolastici dove si è rilevata la variante inglese. Sono certo che avrebbe contribuito ad avere un quadro più chiaro della situazione del contagio. Giovedì faremo un ulteriore punto della situazione».