Protezione civile davanti le poste per aiutare la cittadinanza

SENIGALLIA - I bonus cashback ed i rimborsi per le attività di ristorazione, stanno inevitabilmente creando numerose file agli uffici postali. Per agevolare gli utenti nei pomeriggi di questa settimana presso le poste centrali di Senigallia saranno presenti i volontari di protezione civile per evitare assembramenti e fornire le giuste indicazioni ai cittadini garantendo il rispetto integrale delle norme anti-Covid durante l'attesa.