Organizza una protesta in centro e poi si scaglia contro tre agenti: scatta il divieto di dimora in città per una 34enne

ANCONA – Le era già stata notificata una misura cautelare, risalente ad aprile 2023, che prevedeva il divieto di avvicinamento a due professioniste verso le quali si era configurato il reato di atti persecutori. Ma una protesta nel centro cittadino ha portato ad un provvedimento ulteriormente restrittivo ai danni di una 34enne.

I fatti risalgono al 7 febbraio, quando per protestare contro il provvedimento, violando sia la misura a suo carico che la mancata approvazione della Questura, aveva organizzato una manifestazione per esprimere il proprio dissenso, durante la quale era stata arrestata per resistenza e lesioni nei confronti di tre poliziotti, presenti sul posto per impedire alla 34enne di effettuare la sua protesta pubblica.

Avendo ignorato di proposito le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, il GIP di Ancona il 15 febbraio ha disposto il divieto di dimora della donna nei comuni di Ancona e Fano, e nel notificare il provvedimento le è stato inoltre proibito di organizzare un’altra protesta, come invece lei stessa aveva preannunciato alle forze dell’ordine.