Centro massaggi con l'happy end, cinese a processo per prostituzione

FALCONARA – Avevano intuito che in un centro massaggi le prestazioni andavano oltre quello consentito ma per provarlo bisognava cogliere la titolare sul fatto. Così un maresciallo dei carabinieri si era finto cliente e una volta fissato un appuntamento per un massaggio alla schiena si è trovato davanti una ragazza con gli occhi a mandorla che era pronta anche ad altro. E' bastato questo ai carabinieri della Tenenza per scoprire un centro massaggi a luci rosse per il quale la proprietaria ora è finita a processo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Il via vai di clienti sarebbe durato dal 2013 al 2015. L'imputata, 48 anni, residente all'epoca a Falconara, si sarebbe servita di annuncia messi via internet, in canali specifici, per attrarre clientela che voleva ben di più di un semplice massaggio. Il maresciallo che si è finto cliente oggi ha testimoniato in tribunale, davanti alla giudice Maria Elena Cola, raccontando come aveva scoperto il giro di squillo. Il carabiniere si era presentato per il massaggio pattuito al telefono e quando è arrivato ha pagato 70 euro, alla titolare dell'attività, la 45enne imputata.

Dopo il pagamento si è presentata un'altra cinese che lo doveva massaggiare. La ragazza lo ha fatto entrare in una stanza e gli ha chiesto di spogliarsi. Il maresciallo ha tirato fuori il distintivo e si è qualificato. Dalle indagini sarebbe emerso che la cinese gestiva altre ragazze e avrebbe avuto altri centri simili. Davanti alle accuse di essere una maitresse la 48enne ha negato confermando che il suo era un centro massaggi. In tribunale oggi ha testimoniato anche un cliente, un 63enne, della provincia di Ancona, confermando di aver avuto molto di più di un massaggio. L'udienza è stata rinviata al 9 novembre per la discussione.