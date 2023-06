Fa prostituire la sua donna in casa poi le chiede 50 euro al giorno. A processo un barman

ANCONA - Prima avrebbe avuto una relazione sentimentale con lei poi avrebbe iniziato a maltrattarla ed infine l’avrebbe fatta anche prostituire. Nell’abitazione dove vivevano, vicino alla stazione, avrebbe predisposto, stando alle accuse, una alcova. Poi mettendo annunci su siti per adulti, con foto che avrebbero esaltato le forme fisiche della compagna, le avrebbe trovato anche la clientela. Il tutto chiedendole 50 euro al giorno per l’attività di prostituzione. Un barman di 44 anni è finito a processo per sfruttamento ed induzione alla prostituzione di una 26enne. Entrambi sono dominicani. La vicenda che ha portato fino in tribunale il barman risale al 2017. A novembre la ragazza aveva chiamato la polizia dopo che lui avrebbe alzato le mani su di lei. Già ad ottobre c’era stata una denuncia per maltrattamenti. Per il 44enne era scattato l’arresto. Da lì era emersa la prostituzione. Proprio la giovane, sentita dagli agenti, aveva detto che lui pretendeva 50 euro al giorno per l’attività di prostituzione che faceva in casa sua.

L’imputato ieri mattina ha raccontato in tribunale la sua versione dei fatti, davanti alla giudice Paola Moscaroli. «Non ho mai preso soldi da lei – ha detto l'imputato – la mia ex aveva deciso di prostituirsi da sola perché voleva dare i soldi alla famiglia per comprarsi una casa. Una volta le ho chiesto solo un prestito di 300 euro per pagare le bollette. Il resto si è inventata tutto perché io volevo lasciarla e mandarla via di casa. Lei quel giorno ha chiamato la polizia e si è fatta portare in ospedale». Era il 5 novembre del 2017. Stando alla 26enne però in casa oltre lei si sarebbero prostituite altre due donne. E tutte davano qualcosa anche a lui. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci. Prossima udienza il 21 settembre per discussione e sentenza.