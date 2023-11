Lezioni di sesso per avviarle alla prostituzione, condannata maitresse della casa squillo

ANCONA – Le ospitava in una casa presa in affitto insegnato loro anche un codice di comportamento da utilizzare con la clientela da cui si facevano pagare. Lezioni di sesso in cambio di un guadagno dalle prestazioni che le donne poi facevano. Le squillo, tutte orientali, avrebbero infatti versato i compensi direttamente nel conto corrente bancario riconducibile alla loro sfruttatrice. Così una cinese di 50 anni è finita a processo per induzione e sfruttamento della prostituzione di quattro connazionali. Oggi il collegio penale del tribunale dorico l'ha condannata solo per una prostituta sfruttata: ha preso due anni e tre mesi di carcere. L'imputata avrebbe gestito una casa del sesso alle Grazie, scoperta nell'aprile del 2018 dalla sezione giudiziaria della polizia locale, con il maggiore Marco Caglioti. La pubblica accusa sosteneva lo sfruttamento di almeno quattro connazionali tra i 45 e i 50 anni.

Nell'appartamento, intestato ad un anconetano ma dato in affitto alla cinese, erano arrivati i vigili urbani, che stavano indagando in un giro di case di appuntamento per il sesso a pagamento. In città in quel periodo ne erano state scoperte altre. Arrivare anche all'abitazione delle Grazie era stato semplice. Un agente si era finto cliente, aveva risposto ad un annunciato su un apposito sito, concordando anche la tariffa per la prestazione sessuale ma poi aveva tirato fuori il distintivo. La 50enne era stata sottoposta ad un fermo ed era finita in carcere, a Villa Fastiggi di Pesaro. L'imputata non si è mai presentata al processo, sarebbe irreperibile. La cinese avrebbe mandato avanti il giro di squillo almeno dal 2015. Le prestazioni sarebbero arrivate a costare anche 100 euro. La ricostruzione della sua partecipazione al giro è stata possibile dai quattro cellulari che le furono sequestrati, su richiesta del pm Rosario Lioniello, e che furono analizzati dal perito della procura, Luca Russo.